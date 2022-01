Eine Demokratie braucht Menschen, die kritische Fragen stellen. Menschen, die aufstehen, ihre Meinung sagen und sich mit den Meinungen anderer auseinandersetzen. Menschen, die gut zuhören und reden können. Menschen, die fair und sachlich debattieren. Die Debatte gilt als Königsdisziplin der rhetorischen Übungsformen und als eine Form des kultivierten Streitgesprächs. Deshalb kommt es darauf an, dass jeder schon in der Schule lernt, wie und wozu man debattiert, und regelmäßig übt, auch selbst zu debattieren. Gute Debatten verlangen eine gute Vorbereitung. Im Mittelpunkt sollen das Entwickeln von Vorschlägen zu einer Streitfrage und das sinnvolle Einsetzen von Argumenten stehen.

Aus diesem Grund fand am 17. und 18. Januar 2022 ein Rhetorik-Seminar an der Leibniz-Gesamtschule statt. Dabei sollten Lehrerinnen und Lehrer des 9.Jahrgangs für die anstehende Reihe zu „Jugend debattiert“ konkreter geschult werden. Im Rahmen dieses Seminars wurde den Teilnehmern von Xenia Multmeier, Rhetoriktrainerin und Dozentin an der Universität Münster, gezeigt, wie man eine Debatte mit Bewertung nach "Jugend debattiert"-Kriterien durchführt.

Insgesamt war es ein sehr spannendes Seminar, bei dem jeder etwas mitnehmen konnte. Doch nicht nur für die Schule kann dieses Seminar relevant gewesen sein, sondern auch für den späteren Beruf unserer Schüler, denn frei zu sprechen und andere Menschen mit präziser Argumentation von einer Position zu überzeugen, ist immer noch eine wichtige Fähigkeit, die Leibniz-Schüler ab sofort im Unterricht stärken können.