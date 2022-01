Zahlreiche Eltern und neugierige Kinder haben am Samstag den Tag der offenen Tür der Leibniz-Gesamtschule genutzt, um sich über das vielfältige Angebot zu informieren. Die Resonanz war trotz vorheriger Anmeldung und 3G-Bedingungen hoch.

Beim Tag der offenen Tür präsentierte die Leibniz-Gesamtschule ihre Vielfalt und individuellen Möglichkeiten und lud Viertklässler in der Zeit von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr zum Kennenlernen der Schule ein. In drei Veranstaltungsblöcken wurden die Besucher, die sich zuvor über die Homepage anmelden mussten und am Tag der offenen Tür im Hinblick auf die 3G-Bedingungen beim Einlass überprüft wurden, über die zahlreichen Angebote an der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule informiert.

„Ein breites Spektrum an Sport- und AG-Angeboten, die Auswahl an Fremdsprachen, der breit gefächerte Wahlpflichtbereich und zu guter Letzt die unterschiedlichen Abschlüsse bieten jedem Schüler die Möglichkeit, seine besonderen Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten“, erklärte Leibniz-Schulleiter Karl Hußmann. Hierzu gehört auch ein breites Angebot an Bewegungspausen, Arbeitsgemeinschaften, gutes Essen in der Mensa und die moderne technische Ausstattung.

Empfangen wurden die Gäste in der Aula der Schule. Karl Hußmann stellte persönlich das Profil der Schule vor. Geleitet in Kleingruppen erhielten die Gäste an mehreren Präsentationsorten Auskunft über die verschiedenen Bildungsmöglichkeiten an der Leibniz-Gesamtschule. Es wurden die Fächer Englisch, Deutsch, Mathematik, Spanisch, Französisch, Türkisch, Latein sowie das Erasmus+ - Projekt vorgestellt.

Ein Magnet war das Forum der Schule, wo man einen Einblick in die Arbeitsgemeinschaften der Schule nehmen konnte. In der Sporthalle wurde die Kletter-AG präsentiert, in der Küche bekam man einen Einblick in das Fach Hauswirtschaft und im Technikraum wurden die handwerklichen Produkte der verschiedenen Jahrgänge gezeigt. Das schöne Wetter machte zudem einen Besuch im Schulgarten möglich. Mit großem Interesse wurde auch das Medienkonzept der Leibniz-Gesamtschule aufgenommen, das auf iPads im Unterricht setzt und somit ein dynamisches Lernen unterstützt.

Alle Beteiligten erlebten einen spannenden und informativen Vormittag mit einem regen Austausch. Eine Leibniz-Geschenktüte rundete den Besuch der Viertklässler ab. Somit wurden die Besucher mit zahlreichen Eindrücken und großer Vorfreude auf die Zeit nach der Grundschule verabschiedet.

Für Eltern von Grundschülern wird am 20. Januar 2022 um 19.00 Uhr außerdem noch ein Informationsabend veranstaltet, für den man sich ebenfalls über die Homepage der Schule im Vorfeld anmelden muss. „Der Andrang am Tag der offenen Tür war so groß, dass wir nicht alle Anfragen berücksichtigen konnten. Ich werde mich deshalb bemühen, unsere Schule am Informationsabend allen interessierten Eltern vorzustellen, die beim Tag der offenen Tür nicht zum Zuge kommen konnten“, so Karl Hußmann.

Der Countdown läuft! In der Zeit vom 31. Januar bis zum 4. Februar 2022 finden die Anmeldungen für den neuen 5. Jahrgang sowie für die gymnasiale Oberstufe statt.

Für die Anmeldung ist die Vereinbarung eines Termins erforderlich.

Die Terminvergabe erfolgt telefonisch. Auf unserer Webseite erhalten Sie hierzu weitere Informationen: https://www.leibnizgesamtschule.de/service/anmeldungen-1/5-jahrgang