Gegen 23:25 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Brand in einem viergeschossigen Haus auf der Dellstraße im Dellviertel.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Geschäft im Erdgeschoss im Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die erste Etage übergegriffen. Eine Person konnte im letzten Augenblick mit der Drehleiter aus dem brennenden ersten Obergeschoss gerettet werden. Sie kam nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Das Feuer breitete sich rasch über das zweite Obergeschoss und den Dachstuhl aus. Letztlich stand das ganze Haus im Vollbrand. Die Brandbekämpfung erfolgt über die Vorder- und Rückseite mit vier Strahlrohren. Zudem kommen zwei Wenderohre über Drehleitern zum Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da das Haus nicht mehr betreten werden konnte. Die Löschmaßnahmen waren nur noch von außen möglich.

Insgesamt rund 100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst waren im Einsatz. Es handelt sich um die Wachen Duissern, Buchholz und Rheinhausen sowie der Löschzug Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr. Ferner war die Versorgungseinheit der Freiwilligen Feuerwehr Friemersheim am Einsatzort. Die verwaisten Wachen wurden in der Zwischenzeit durch Freiwillige Feuerwehr besetzt um den Grundschutz zu sichern.

Durch den Brandrauch kam es in der Innenstadt sowie in Neudorf zu einer Geruchsbelästigung.

Vorsorglich wurde eine Information über die Warn-App NINA veröffentlicht.