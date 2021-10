Im Laufe des Dienstags, 19. Oktober, verletzten sich mehrere Menschen bei Unfällen in der Stadt: Mindestens zwei Verletzte gab es bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Vierlinden gegen 7:30 Uhr.

Dort hatte ein 72-Jähriger mit seinem roten Ford wenden wollen, weil er auf der gegenüberliegenden Seite einen freien Parkplatz entdeckt hatte. Er übersah den hinter ihm fahrenden grauen Honda. Die beiden Autos stießen zusammen. Die 31-jährige Honda-Fahrerin und ihre 50 Jahre alte Beifahrerin kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Fahrer des Ford gab an, selbst zum Arzt gehen zu wollen.

Gegen 10 Uhr hat der Fahrer (49) eines grauen Daimler in Fahrn auf der Kreuzung Lehnacker- und Römerstraße eine Radfahrerin angefahren. Er übersah die Frau beim Linksabbiegen. Die 55-Jährige stürzte und kam ins Krankenhaus.

Gegen 16 Uhr schickte die Leitstelle einen Streifenwagen zu einem Abbiegeunfall auf der Moerser Straße in Hochemmerich: An der Ecke zur Kirchstraße hatte ein grauer Audi ein Fahrrad touchiert. Der 58-jährige Autofahrer hatte beim Abbiegen nach Links nicht auf die 24-Jährige geachtet, die gerade ein Fahrrad mit zwei Kindern (3 und 5 Jahre alt) über die Straße schob. Frau, Kinder und Fahrrad fielen hin. Die drei klagten über leichte Schmerzen, gaben aber an, selbst ins Krankenhaus zu fahren.