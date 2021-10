Nach dem Großeinsatz gegen Rockerkriminalität am 2. September (www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5009506), bei dem Polizisten in mehreren Städten an Rhein und Ruhr Wohnungen durchsucht und Haftbefehle vollstreckt hatten, liefen die Ermittlungen weiter. Mittlerweile wurden zahlreiche Beteiligte vernommen, Spuren gesichert und Beweismaterial ausgewertet.

Die umfangreichen Ermittlungen führten dazu, dass am Freitag, 22. Oktober, gegen einen weiteren Beschuldigten im Alter von 34 Jahren ein Haftbefehl vollstreckt werden konnte. Der Tatverdächtige ist nach hiesigen Erkenntnissen der Gruppierung der Hells Angels zuzurechnen und wurde widerstandslos in Duisburg festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird der Mülheimer wegen versuchten Mordes in zwei Fällen unter anderem einem Haftrichter vorgeführt. Der Tatvorwurf bezieht sich auf den Fall 1 der vorangegangen Pressemitteilung: Schüsse auf einen 25-jährigen Fahrer und dessen Beifahrerin im November 2013 auf der Roonstraße in Oberhausen.

Die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft endet damit allerdings nicht. Die Beamten fahnden weiterhin nach einem 31-jährigen und einem 33-jährigen Tatverdächtigen. Beide werden mit internationalen Haftbefehlen gesucht.