Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch, 11. November, 2:30 Uhr, einen mutmaßlichen Baustellendieb gefasst.

Nach einem Zeugenhinweis spürten Polizisten auf dem Baustellengelände an der Kreuzung Kaßlerfelder Straße/Am Brink zunächst einen lilafarbenen Kia voller Einbruchsutensilien, halbvoller Alkoholflaschen und offenbar gestohlenem Werkzeug auf.

Der dazugehörige Fahrer war nicht weit: Der 33-Jährige versuchte sich in einem Kabelrohr auf der Baustelle vor der Polizei zu verstecken. Nur mit Mühe konnten die Beamten den Mann dazu bringen herauszukommen - denn er war augenscheinlich so betrunken, dass er immer wieder beinahe einschlief.

Schließlich brachte die Streife den Mann für eine Blutprobe auf die Wache und stellte den Wagen sowie das mutmaßliche Diebesgut sicher.

Jetzt muss sich der 33-Jährige mit einer Reihe von Anzeigen - unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr - auseinandersetzen. Außerdem war der Kia seit mehreren Monaten nicht mehr zugelassen und mit einem falschen Kennzeichen unterwegs - auch dafür gab es eine Anzeige.