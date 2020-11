Seit Anfang November kontrollieren die Mitarbeiter des städtischen Außendienstes gemeinsam mit der Polizei die Einhaltung von angeordneten Quarantänemaßnahmen.

Überprüft werden positiv getestete Personen sowie jene, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten und sich somit in häuslicher Quarantäne befinden.

Insgesamt wurden durch die Einsatzkräfte bislang circa 900 Personen aufgesucht. Ein Großteil der in Quarantäne befindlichen Personen hält sich an die Auflagen. Gleichfalls wurden aber auch 22 Verstöße gegen die Quarantäneauflagen festgestellt. Bei allen nachgewiesenen Verstößen wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Nichtbeachtung einer angeordneten Quarantäne für „Kontaktpersonen“ wird mit einem Bußgeld von 1.000 Euro und für „Isolierte“ aufgrund eines positiven Befundes mit 2.000 Euro geahndet.

Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verhindern beziehungsweise eine Weiterverbreitung zu verlangsamen, sollten sich in Quarantäne befindliche Personen sowie Haushaltsangehörige konsequent an die Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen halten.