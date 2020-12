Die Feuerwehr Duisburg wurde heute gegen 11.30 Uhr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses auf der Lierheggenstraße in Beeck gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch und Feuerschein aus der zweiten Etage. Die Feuerwehr leitete umgehend Maßnahmen zur Brandbekämpfung und Menschenrettung über die Drehleiter ein.

Im Inneren griff das Feuer bereits auf den Treppenraum mit Holztreppe über, konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt wurden acht Personen aus dem Gebäude gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr Duisburg war mit 55 Einsatzkräften und zusätzlich zeitweise mit elf Kräften des Rettungsdienstes vor Ort.

Das Feuer wurde vermutlich durch eine defekte Waschmaschine auf einem Zwischenpodest im Treppenraum ausgelöst. Für die genaue Feststellung der Brandursache wird die Örtlichkeit nach Beendigung des Einsatzes an die Polizei übergeben.

Die Abschlussarbeiten der Feuerwehr dauern voraussichtlich noch circa eine Stunde an.