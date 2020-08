Bei unserem Spaziergang im Biegerpark in Huckingen wurden wir heute Zeuge bei einem EInsatz von Christopher 9. Unsere Stadt und die Menschen die hier leben können sich glücklich schätzen, dass wir diesen Rettungshubschrauber, der in der Unfallklinik in Buchholz stationiert ist, für Notfälle in unseren Mauern wissen können.