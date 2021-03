Die Düsseldorferstraße ist am Grunewald in den Abendstunden in beiden Richtungen gesperrt wegen Brückenschäden.

Darum Verkehrt die Linie U79 zurzeit nicht auf dem Abschnitt Meiderich Bf. und Grunewald Betriebshof.

Schienenersatzverkehr kann aufgrund der Straßensperrung nicht eingesetzt werden.