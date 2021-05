In der Nacht von Dienstag (25. Mai) auf Mittwoch (26. Mai) hat ein Unbekannter sieben Kellerräume auf dem Karrenweg und einen auf der Stettiner Straße aufgebrochen.

Fahrräder, ein Laptop sowie Werkzeug waren seine Beute. Anwohner der Stettiner Straße hörten gegen vier Uhr ein Rumpeln und Gepolter im Keller, so dass der Einbrecher ungefähr zu dieser Zeit im Haus gewesen sein könnte. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Person in der Nähe der beiden Straßen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 0203/2800 beim Kriminalkommissariat 35 zu melden.