Am Mittwoch Nachmittag gab es in Duisburger Stadtteil Homberg einen falsch Parker.

Rund 10 Personen waren im Linienbus 912 nach rund 15 Minuten ging es weiter.

Der Busfahrer blieb ruhig und nahm Kontakt zu einem anderen Busfahrer auf. Da er mit dem Bus an einer Verkehrsinsel nicht vorbei kamm. Die Stimmung im Bus war dennoch gut. Nachdem Gespräch mit dem anderen Busfahrer funkte er die Leitstelle an diese rief die Polizei. Zwischenzeitlich ging an der Verkehrsinsel nichts da ein andere Bus an der 912 nicht vorbei konnte.

Als die Polizei da war stoppte man den Verkehr und konnte so den Bus Dabei verhelfen rückwärts raus zu fahren. Damit er auf der anderen Straßenseite vorbei konnte.

Der Fahrzeughalter wird aktuell noch gesucht.