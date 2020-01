Duisburg. Seit Anfang Dezember brennen in Duisburg Autos. Angefangen hatte es Anfang Dezember in Walsum, dem nördlichsten Stadtbezirk der Stadt. Marxloh und Meiderich kamen hinzu. In der vergangenen Nacht war Großenbaum im Duisburger Süden dran: Allein vierzehn angezündete Autos. Und zugleich wieder ein Auto in Walsum. Insgesamt jetzt schon mindestens 29 zerstörte Autos. Und die Polizei scheint bislang im Dunkeln zu tappen.

Ist es ein Feuerteufel? Oder sind es mehrere, wie es die letzte Nacht nahelegt? Stehen sie in einer Beziehung zueinander?

Was mag solch ein Feuerteufel denken:

"Was tue ich da? - Und warum?

Fangen wir mit der Frage nach dem Warum an:

Ich bin zornig. Man hat mich zutiefst verletzt. Mein ist die Rache. Bin ich verrückt? Nein, das nicht, auch wenn man mir das anhängen mag, wenn ich gefasst werde. Aber ich werde nicht gefasst. Ich will Aufmerksamkeit. Ich will zeigen, dass man mit mir nicht alles machen kann. An mir kommt niemand vorbei. Und jeder sollte wissen, dass er der Nächste sein kann. Die Medien sind voll von meinen Vergeltungstaten - ein tolles Gefühl. Und ich werde nicht aufhören. Ich bin an der Macht.

Und nun die Frage, was ich da tue:

Ich habe mich sorgfältig vorbereitet. Blind ausgewählte Autos sollen brennen. Ich habe mich informiert, wie Autos in Brand gesetzt weden können. Brandsätze habe ich mir gebaut. Ich habe auf Vorrat gebaut. Meistens des Nachts fahre ich durch die Straßen, bis ich irgendwo halte. Ich nehme meine Brandsätze und bringe sie in den Radkästen der Autos an. Niemand nimmt Notiz von mir. Aber schon bald werden alle wissen, dass ich hier war. Und nun anzünden und nichts wie weg. Ich freue mich schon auf die Meldungen.

Ich bin ein Held - und Helden sind unbesiegbar."

Wenn Sie sich da nicht täuschen! Sie haben auf jeden Fall kriminelle Energie, mit der man keinen Blumentopf erringen kann. Womöglich sind Sie krank, aber dennoch verantwortlich für Ihr Handeln. Und wem haben Sie geschadet? Unbeteiligten, die mit Ihren Problemen nichts zu tun haben. Zurückbleiben wird bei Ihnen, egal, ob Sie gefasst werden, ein Gefühl des tiefen Jammers.