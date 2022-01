In der Nacht zu Dienstag, 4. Januar, kontrollierte eine Streife auf der Wörthstraße, ob sich Autofahrer und Co. auch an das Tempolimit von 50 km/h halten. Der Fahrer eines Mercedes tat das gegen kurz nach halb eins nicht. Als die Beamten ihn deswegen anhalten wollten, gab er Gas. Wie sich später herausstellte, hatte er eine Menge zu verbergen.

Auf einem Parkstreifen an der Werthauser Straße fanden die Einsatzkräfte das Fahrzeug mit warmem Motor und ganz in der Nähe auch ein Trio, das zuvor noch im Wagen gesessen haben muss. Ein 28-Jähriger gab zu, der Fahrer des Autos gewesen zu sein. Außerdem mit dabei: ein 20-Jähriger aus Duisburg und eine 16-Jährige aus dem Kreis Kleve. Dann sahen sich die Beamten den Mercedes genauer an: Die Kennzeichen waren gestohlen und das Fahrzeug nicht zugelassen. Im Kofferraum stießen die Polizisten noch auf weitere Nummernschilder, die ebenfalls alle gestohlen waren. In der Mittelkonsole lagen fünf Tütchen mit Cannabis. Weil außerdem nicht klar war, wem das Fahrzeug gehört, ließen die Einsatzkräfte den Mercedes abschleppen.

Die drei Insassen mussten mit zur Wache. Dort stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis hat und mutmaßlich unter Drogen steht. Ein Arzt entnahm dem Duisburger eine Blutprobe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten Ermittler die Wohnung des 28-Jährigen. Dort fanden sie unter anderem einen E-Scooter, der als gestohlen gemeldet war. Das Trio erwartet nun wegen der diversen Verstöße ein Strafverfahren.

Damit war die Angelegenheit aber noch nicht beendet: Aktuell überprüft die Kriminalpolizei, ob die drei Tatverdächtigen auch für einen Tankbetrug in Frage kommen. Die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Wanheimer Straße verständigte die Polizei, weil gegen 0:30 Uhr ein schwarzes Auto dort getankt habe und der Fahrer ohne zu bezahlen davon gefahren sei. Wenig später fuhr der schwarze Mercedes an der Kontrollstelle auf der Wörthstraße vorbei.