Dem Einzelhandel geht es besonders offensichtlich sehr gut, wenn man sieht wie oft Einkaufswagen in den Wohngegenden behindernd herumstehen. Spricht man die Geschäftsleiter darauf an , der möchte bitte die Einkaufswagen einsammeln, bekommt man nur gesagt ,"das geht sie nichts an"! Leider stimmt das nicht so, denn als Kunde soll ich den AnschaffungPreis über die eigekauften Waren natürlich anteilig mit . Kunden die diese Einkaufswagen unerlaubt vom Betriebsgelände entfernen, begehen eine Straftat, nämlich "Diebstahl". Den meisten ist dies nicht klar.