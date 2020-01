Geschockt lauschte ich heute Morgen den Nachrichten und kann es noch immer

nicht fassen:

Ein Brand, vermutlich ausgelöst von (illegalen!!!) chinesischen Himmelslaternen,

zerstörte in der Silvesternacht das Affenhaus des Krefelder Zoos, es brannte bis

auf die Grundmauern nieder, nur das Gerippe des Gebäudes steht noch.

Anwohner, die das Feuer sahen, alamierten die Feuerwehr. Als diese eintraf,

brannte das Affenhaus bereits lichterloh", mehr als 30 Tiere kamen dabei qualvoll

ums Leben.

Unvorstellbar, was sich dort während des Brands abgespielt haben muss….

Die ganze Knallerei ist so umweltschädlich, richtet immer wieder große Schäden

an und sollte verboten werden, zwar ein für allemal und überall (!!!) .

Ein paar Fotos von meinem Besuch im letzten Jahr zeigen die Tiere, die ihr Leben

lassen mussten für so einen Schwachsinn….