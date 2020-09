Hinter dem Targobank Gebäude in der Innenstadt steigen im Moment dicke schwarze Rauchwolken auf. Auf der Autobahn 40, brennt in Höhe Mülheim-Styrum ein LKW.

Die Autobahn ist im Moment zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Dümpten während des Einsatzes in beiden Richtungen gesperrt.