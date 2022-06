Der Ladendetektiv (52) eines Bekleidungsgeschäfts im Forum in der Stadtmitte verständigte am Samstagmittag (18. Juni, 13:15 Uhr) die Polizei, weil er einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat erwischt hatte.

Er hatte beobachtet, wie ein 30-Jähriger Schuhe, Shorts und Parfüm in seine Hose gesteckt und anschließend das Geschäft verlassen hatte. Der Zeuge hielt den Mann fest, bis die Polizisten eintrafen. In seinem Rucksack fanden die Beamten weitere Kleidungsstücke, die vermutlich auch aus Diebstählen stammen. Da der 30-Jährige nicht das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten war und keinen festen Wohnsitz hat, nahmen ihn die Einsatzkräfte vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.