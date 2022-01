Ein 36-jähriger Neumühler ist am Donnerstag, 20. Januar, einem Haftrichter vorgeführt worden, nachdem er am Mittwoch, 19. Januar, 11 Uhr, einen Brand in einer Erdgeschosswohnung auf der Knappenstraße gelegt haben soll.

Der Tatverdächtige habe sich im Vorfeld mit dem Bewohner der Wohnung (50) gestritten. Einsatzkräfte der Polizei brachten die Hausbewohner in Sicherheit; verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten die Beamten die Knappenstraße, die Weberstraße und die Kalthoffstraße ab.

Der mutmaßliche Brandstifter konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Er ist nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft.