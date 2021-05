Ein unbekannter Motorradfahrer ist am Freitagabend, 28. Mai, 20:10 Uhr, auf der Keniastraße in Höhe des Wendehammers mit einem Radfahrer zusammengestoßen und dann in Richtung Altenbrucher Damm geflüchtet.

Der 53-jährige Duisburger stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 22 sucht Zeugen, die den Krad-Fahrer mit dunklem Helm gesehen haben. Hinweisgeber können sich telefonisch unter Tel. 0203/2800 bei der Duisburger Polizei melden.