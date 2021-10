Innerhalb weniger Minuten haben am frühen Donnerstagmorgen, 14. Oktober, gegen 4:20 Uhr, auf der Deichstraße in Laar (Nähe Kanzlerstraße) und der Eisenbahnstraße in Ruhrort Altpapiertonnen gebrannt.

Die Feuerwehr war vor Ort und löschte beide Tonnen. Das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell gehen die Polizisten davon aus, dass Unbekannte das Feuer gelegt haben. Zeugen werden gebeten, unter Tel. 0203/2800 die Polizei zu kontaktieren.