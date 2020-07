Die Nordfassade der Realschule Fahrn im Duisburger Norden geriet am Sonntag Abend kurz vor 20 Uhr im 1.Obergeschoss in Brand. Anwohner, vom Brandgeruch alarmiert, riefen umgehend die Feuerwehr, so dass größerer Schaden verhindert werden konnte. Von der Plattform einer Feuertreppe aus hatten Feuerteufel offensichtlich an der Fassade gezündelt und dann das Weite gesucht.



Aber dass es, und das nicht zum erstenmal, zu einem Fassadenbrand an der Schule kam, ist nicht verwunderlich. Zwei Umstände spielen da eine wesentliche Rolle:

1. Wie zahlreiche Gebäude bekam auch der betroffene alte Backsteinbau der Realschule Fahrn vor knapp zwei Jahrzehnten eine Fassadendämmung zur Energieeinsparung, die gleiche Dämmung, die der damals errichtete Neubau bekam. Dass die üblichen Dämmplatten, wie sie auch an der Realschule angebracht wurden, allerdings brennbar sind, war immer schon bekannt, fand aber trotz Mahnungen in der Praxis der Fassadendämmung niemals angemessene Berücksichtigung.

2. Das Schulgelände wurde nachmittags und abends schon früh als Platz zum Abhängen und zum Chillen entdeckt. Überreste der "Partys" wegzuräumen, gehört genauso zum Alltag des Hausmeisters wie das Entfernen von Schmierereien. Und schon seit Jahren hat sich die Unsitte etabliert, in den Dämmplatten zu pulen, bis man aufs Mauerwerk stößt. Misslungene Zündelversuche in den so entstandenen Löchern waren auch schon des Öfteren festzustellen.

Und jetzt waren diese Zündelversuche mal wieder "erfolgreich". Das Feuer reichte aus, um sich zu erhalten und sich auszubreiten, da die Dämmplatten brennbar sind. Hätten die Nachbarn, die sich noch nicht zur Nachtruhe begeben hatten, nicht reagiert, wäre es womöglich zu einem Gebäudebrand größeren Ausmaßes gekommen. Was wäre wohl geschehen, wenn das Feuer mitten in der Nacht gelegt worden wäre.