Vergangene Woche ging den Zöllnern der Kontrolleinheit Verkehrswege Emmerich auf der Autobahn A 3 bei Elten eine aus den Niederlanden einreisende Frau ins Netz.

Die Frage nach verbotenen Gegenständen oder anmeldepflichtigen Waren verneinte die 56-Jährige.

Bei der Kontrolle wurde unter dem Beifahrersitz ein typisches Rauschgift-Paket gefunden. Beim späteren Verwiegen und Testen wurde ein Gesamtgewicht von über einem Kilogramm Kokain festgestellt. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und das Betäubungsmittel sichergestellt.

Die laufenden Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve. Auf Grund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Duisburg sind tagtäglich auf allen Verkehrswegen (Autobahnen, Straßen und Schienen) und am Flughafen in Weeze im Einsatz, um die Einfuhr von Waren zu kontrollieren und die Einfuhr von verbotenen Gegenständen und Schmuggel zu verhindern. Laut der Jahresstatistik des Hauptzollamts Duisburg wurden im Jahr 2020 rund 200 Kilogramm illegale Drogen durch die Beamten sichergestellt.