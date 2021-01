In der Zeit von Dienstag, 19.40 Uhr, bis Mittwoch,4.25 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckerei an der Niederrheinallee ein. Die Einbrecher stahlen einen Tresor mit Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 /3092-0.