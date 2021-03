Wie die Polizei Duisburg mitteilt, soll ein Mädchen am Mittwoch, 3. März, gegen 13 Uhr im Bereich des Spielplatzes an der Koloniestraße/Rheinbabenstraße von einem Unbekannten angesprochen worden sein. Die Neunjährige habe berichtet, der Mann hätte ihr Süßigkeiten angeboten und sie so in sein Auto locken wollen. Das Kind soll laut geschrien haben und weggegangen sein.

Etwa eine halbe Stunde später meldete die Mutter die Geschehnisse bei der Polizei. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wichtig für die polizeilichen Ermittlungen sind Personen, die zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Spielplatzes waren. Hinweise werden unter Tel. 0203/2800 beim Kriminalkommissariat 12 entgegengenommen.

Die Polizei nimmt nach eigenen Angaben solche Fälle grundsätzlich ernst und ermittelt die Hintergründe. "Kinder machen im Prinzip alles richtig, wenn sie Erwachsenen von Begegnungen berichten, die sie in Bedrängnis brachten. Der nächste Schritt sollte auf jeden Fall der Weg zur Polizeiwache sein", so die Polizei Duisburg.

Die Polizei warnt allerdings vor privaten Fahndungen mit vermeintlichen Phantombildern oder Fotos von mutmaßlichen Verdächtigen. Die Erfahrung zeige, dass manchmal die Beschreibungen von vermeintlichen Tätern erheblich von der Realität abweichen. Plötzlich stünden Bilder von ähnlich aussehenden Personen im Internet oder tauchten in Whats-App-Gruppen auf, die nichts mit dem Vorfall zu tun hätten. Dadurch, so die Polizei, könnten Hetzjagden entstehen, die auch für diejenigen strafrechtliche Konsequenzen haben könnten, die solche falschen Bilder einstellen. Im aktuellen Fall sei mittlerweile ein Phantombild im Umlauf, dass willkürlich mit diesem Fall in Verbindung gebracht werde. Es zeige einen Mann, der im Verdacht steht, eine Straftat in Heiligenhaus begangen zu haben.

"In der polizeilichen Sachbearbeitung erstellen Experten passende Fahndungsbilder. Diese Spezialisten sind darin ausgebildet und verfügen über eine besondere Software zur Erstellung solcher Portraitbilder", teilt die Polizei mit. Ermittlungen und Fahndungen sollten stets in den Händen der Polizei bleiben. Wer Hinweise geben oder einen Verdacht äußern möchte, sollte sich unter Tel. 0203/2800 an die Polizei Duisburg wenden oder eine Wache aufsuchen.