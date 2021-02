Zivile Polizisten haben bei einer Streifenfahrt am Mittwochabend, 24. Februar, um 23:05 Uhr, zwei Mercedes-Fahrer beobachtet, die auf der Friedrich-Ebert-Straße durch ihr riskantes Fahrverhalten auffielen.

Die 19 und 22 Jahre alten Fahrer stoppten an der Ampeln, ließen ihre Motoren aufheulen, beschleunigten beim Anfahren mit quietschenden Reifen und überholten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit andere Autos ohne zu blinken. Die Beamten verfolgten die Raser. Als die beiden auf einem Parkplatz an der Flottenstraße hielten, gaben sie sich als Polizisten zu erkennen. Sie stellten Führerscheine sowie die beiden Mercedes sicher und schrieben Anzeigen wegen der Teilnahme an einem illegalen Fahrzeugrennen sowie zwei Berichte an das Straßenverkehrsamt. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die riskante Überholmanöver beobachtet haben und Angaben dazu machen können.

Hinweise bitte telefonisch an das VK 21 unter der Rufnummer 0203/2800.