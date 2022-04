Zwei Unbekannte hatten es in der Nacht zu Donnerstag (7. April, 3 Uhr) auf einen Zeitungsausträger auf der Krefelder Straße (Höhe Lindenallee) abgesehen. Einer von ihnen bedrohte den 60-Jährigen mit einem Messer und versuchte so an die Wertsachen des Duisburgers zu kommen.

Als dieser sagte, dass er keine dabei habe, durchsuchten ihn die beiden - sie fanden nichts. Dann ließen sie ihn gehen, aber nicht ohne ihm nochmal in den Rücken zu treten, als dieser sich abgewandt hatte. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Die Angreifer sollen etwa 20 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Beide trugen dunkle Jacken und dazu dunkle Hosen. Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (Hinweise unter Tel. 0203/2800).