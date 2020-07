In der Nacht zu Freitag, 10. Juli, 2.20 Uhr, ging Polizisten bei einer Verkehrskontrolle auf der L60 in Hochfeld ein Autofahrer ins Netz, der so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann.

Das Auto, ein Renault Laguna, war nicht nur nicht zugelassen, sondern die entstempelten Kennzeichen gehörten auch nicht zu dem Fahrzeug. Der Fahrer, ein 29-jähriger Mann aus Duisburg, hatte weder einen Ausweis, noch einen Führerschein dabei. Auf der Wache stellte sich heraus, dass er ihn nicht nur zu Hause vergessen hatte, sondern gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er räumte ein, dass er Marihuana konsumiert hatte. Weil der Verdacht bestand, dass er den Renault unter Drogeneinfluss geführt hat, entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe.

Ihn erwartet nun nicht nur ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Drogen, ohne Fahrerlaubnis und wegen des Kennzeichenmissbrauchs, sondern auch wegen Verstößen gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung, das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz.