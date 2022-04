Am Wochenende (8. und 9. April) haben Polizisten vier Männer in Gewahrsam genommen, die erheblichen Widerstand leisteten. Sie beschimpften und attackierten die Einsatzkräfte; ein 22-Jähriger drohte ihnen sogar mit dem Tod. Eine Beamtin kam verletzt ins Krankenhaus.

Sie war am Samstagabend (23 Uhr) mit ihren Kollegen wegen einer Körperverletzung zur Blumenstraße nach Neudorf gerufen worden. Als ein 35-Jähriger die Polizisten sah, wurde er aggressiv und rief der Beamtin zu, dass er sie "mal ordentlich durchficken" möchte. Die Einsatzkräfte fixierten den gewalttätigen Mann und brachten ihn ins Gewahrsam; dabei trat er der Polizistin mehrfach in den Bauch. Sie kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus und war vorerst nicht dienstfähig.

Ebenfalls am Samstagabend (20:45 Uhr) griff ein 32-Jähriger Einsatzkräfte auf der Jägerstraße in Bergheim an. Sie sprachen ihm zuvor einen Platzverweis wegen vorangegangener Beziehungsstreitigkeiten aus. Doch statt zu gehen, beleidigte er die Beamten als "Wichser", drohte ihnen und attackierte sie.

In Friemersheim waren im Kreisverkehr Osloer Straße/Europaallee in der Nacht zu Samstag (2:55 Uhr) Polizisten wegen eines Verkehrsunfalles im Einsatz. Als sie den Unfall aufnehmen wollten, stürmte ein 22-Jähriger auf die Einsatzkräfte zu, wurde gewalttätig und beleidigte sie unter anderem als "Hurensöhne". Ein 29-jähriger Polizist wurde leicht an der Hand verletzt. Der Angreifer sagte außerdem, dass er allen Beamten einen Kopfschuss verpassen würde. Auch er kam ins Polizeigewahrsam.

Ebenfalls im Gewahrsam endete der Freitagabend für einen 43-jährigen Randalierer. Polizisten waren gegen 22:15 Uhr wegen Streitigkeiten in seiner Wohnung auf der Dahlstraße in Marxloh im Einsatz. Er begegnete den Beamten aggressiv und stieß einer Polizistin mit beiden Händen gegen die Brust.

Eine gute Stunde später randalierte in Hochheide (23:25 Uhr) ein 32-Jähriger in seiner Wohnung auf der Ottostraße und warf Möbel und Scherben eines Fensterglases aus dem siebten Obergeschoss. Vier geparkte Autos wurden dadurch beschädigt. Als die Polizisten den Mann beruhigen wollten, griff sich der 32-Jährige einen DVD-Player und wollte diesen auf die Beamten schmeißen. Die Einsatzkräfte fixierten den Mann und brachten auch ihn ins Gewahrsam.

Ärzte entnahmen den fünf Männern wegen des Verdachts des Alkohol- oder Drogenkonsums Blutproben. Sie alle müssen sich jetzt mit Strafverfahren auseinandersetzen.