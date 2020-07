Ein Zugbegleiter (50) kontrollierte am Mittwochabend, 22. Juli, um 22.45 Uhr in der S1 in Richtung Duisburg Hauptbahnhof einen Reisenden. Als dieser wegen des fehlenden Tickets aus dem Zug verwiesen wurde, griff der Fahrgast die Krawatte des Zugbegleiters, zog diesen daran durch den Zug, am Haltepunkt Schlenk auf den Bahnsteig und wieder zurück in den Zug.

Er zog so stark an der Krawatte, dass sich diese immer weiter zuzog. Der Zugbegleiter setzte sich mit einem Tierabwehrspray zur Wehr. Erst dann ließ der Mann von ihm ab. Kurz bevor die Bundespolizei eintraf, flüchtete der renitente Fahrgast. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der Zugbegleiter wurde zur ärztlichen Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Vorhandene Videoaufzeichnungen werden ausgewertet. Gegen den unbekannten Täter ermittelt die Bundespolizei wegen der gefährlichen Körperverletzung.