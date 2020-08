Gegen 23:26 Uhr am 11. August wurde die Feuerwehr Duisburg zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Brückenstraße in Alt-Homberg alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang Brandrauch aus den Kelleröffnungen, eine Person galt noch als vermisst. Durch die Feuerwehr wurde unverzüglich eine Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Die vermisste Person konnte schließlich gefunden werden, sie hatte das Gebäude eigenständig über die Terasse verlassen können und war nach Sichtung durch den Notarzt unverletzt. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr bekämpft, eine Ausbreitung auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz waren hier die Feuerwachen 5 und 6, sowie der Löschzug Homberg der Freiwilligen Feuerwehr Duisburg.

Noch während der Einsatz auf der Brückenstraße lief wurde um 0:00 Uhr (12. August) der Leitstelle der Feuerwehr Duisburg ein Dachstuhlbrand auf der Schulstraße in Baerl gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand, Menschen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Durch die Feuerwehr wurde ein umfangreicher Löschnagriff mit mehreren Rohren, unter anderem auch über drei Drehleitern vorgetragen. Durch den Rettungsdienst wurden mehrere Personen gesichtet, waren aber unverletzt, das Gebäude ist allerdings nicht mehr bewohnbar. Bei diesem Einsatz kamen die Feuerwachen 3 und 6, sowie die Löschzüge Baerl und Homberg und die Versorgungseinheit der Freiwilligen Feuerwehr. Gegen 4 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Feuerwehr Duisburg war mit insgesamt 70 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Zur Schadenhöhe und Brandursache können von der Feuerwehr zu beiden Einsätzen keine Aussagen getroffen werden.