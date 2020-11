Seit 5 Jahren endet die Seidenstraße, aus China kommend, in Duisburg. Ca 35 Züge mit etwa 42 Containerwaggons kommen wöchentlich im Container Terminal in Duisburg an. Die aus dem asiatischen Land kommenden Züge brauchen für die lange Strecke 13 Tage bis sie in Duisburg ankommen Anschließend wird die meiste Ware in den Containern mit der Bahn oder mit den Binnenschiffen zu weiteren Zielen in ganz Europa transportiert.