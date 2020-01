Bis vor wenigen Jahren war dieser Turm in Verbindung

mit einer Werksbesichtigung, incl. Mittagessen noch begehbar.

Doch der Zahn der Zeit nagte nicht nur an den großen Abgasrohren,

auch der mittig angelegte Fahrstuhlschacht war extrem betroffen,

sodaß man sich entschied, diese morbiden Konstuktionen

unter Schonung des tragenden Außengerüstes rückzubauen.

Jetzt leuchtet der Turm zwar ohne Rohre wieder wie eh und je

in seiner alten grünen Farbe,- doch an besondern ,,Festtagen,, wie Silvester,

leuchtet er in rot-blau-grün-gelb, sowie bei besonderen MSV- Fußballspielen in blau.

Dieser Turm der Stadtwerke Duisburg AG in Duisburg,

am Rande der Innenstadt im Stadtteil Hochfeld

war bis zu seiner obersten Plattform eine 180 Meter hohe Konstruktion,

plus der 20 m hohen Schornsteinmündung 200 m hoch.

Er bestand aus vier Rohren, die im Unterschied zu anderen Schornsteinen

nicht im Innern einer Stahlbeton- oder ähnlichen Konstruktion verborgen waren,

sondern offen lagen.

Drei dieser Rohre dienten der Abfuhr der Rauchgase des Heizkraftwerks,

das vierte Rohr enthielt einen Aufzug.

Der 1966/67 errichtete Stadtwerketurm war und ist noch immer

ein markantes Bauwerk in Duisburg

und gilt als eines der Wahrzeichen der Stadt.

Seit Jahren wird der Stadtwerketurm mit Einbruch der Dunkelheit

mit grünen Strahlern beleuchtet. Somit ist dieser Turm nachts

weit über die Stadtgrenzen hinweg sichtbar.

Ich selber hatte noch das Vergnügen, viermal bis auf die 180 m-Plattform hochzufahren

und meiner Fotoleidenschaft zu fröhnen.--------------------