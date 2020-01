Schnecken in freier Natur waren sicher die Vorbilder

für Architekten und Machinenbauer.

Die Windung von Schneckenhäusern geben Rätsel auf,

sind es doch geheimnisvolle, rechtsgedrehte,

oder andere mit bevorzugter Gegenrichtung.

Das Haus der meisten Weinbergschnecken ist rechtsherum gedreht.

Nur eines unter tausenden Tieren ist ein so genannter Schneckenkönig,

mit einem nach links gewundenen Haus.

===============================

Schnecken gibt es in allerlei Formen,

in der Architektur, in der Industrie, in der Gastronomie -----

Rohrschnecken - Förderschnecken - konische Förderschnecken -

progressive Förderschnecken - Trogförderschnecken -

Trogschnecken - Standardförderschnecken -

Gepanzerte Komplettschnecken - Körnerschnecken -

===============================

Schneckenförderer - Schneckensegmente - Schneckenwindungen -

Schneckenbau - Schneckensanierung - Schneckenflügel -

Schneckenwendel - Schneckenbleche - Schneckenspiralen -

Schneckengang - Schneckenform - Schneckenpresse -

Schneckenkasten - Schneckengetriebe - Schneckenrad -

Schneckenradsatz - Schneckenkorn - Schneckenhaus -

===============================

Wie isst man Schnecken ? -

Weinbergschnecke - Landschnecke - Meeresschnecke - Wellhornschnecke -

Schneckenpfanne - Schneckenbesteck - Schneckenzange - Schneckengabel -