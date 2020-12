Die Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg lädt an jedem Adventssonntag zu einer Vesper in die Salvatorkirche ein. In der besinnlichen Andacht wird eine adventliche Bibelstelle gelesen und zum Abschluss ein Segen gesprochen. Es erklingt zudem festliche, teils vorweihnachtliche Musik - ausschließlich zum Zuhören. Am zweiten Adventssonntag, 6. Dezember, liest Pfarrer Martin Winterberg ab 15 Uhr aus der Bibel und spricht einen Segen, an der Orgel ist Andreas Lüken. Der Kantor an der Duisserner Lutherkirche spielt Werke von Elgar, Boelmann, Karg-Elert und von J.S. Bach „Präludium und Fuge c-moll BWV 549“ sowie aus dem Orgelbüchlein die Stücke „Gelobet seist du, Jesu Christ“ und „Nun komm der Heiden Heiland“. Am dritten Advent gibt es die nächste Adventsvesper mit Lesung, Segen und Musik, die liturgisch von Pfarrerin Sabine Schmitz verantwortet wird. Es spielt an der Orgel Stefan Madrzak aus Soest. Am vierten Advent spielt Organist Wolfgang Schult aus Dillenburg. Die liturgische Gestaltung übernimmt Pfarrer Marin Winderberg. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln; so müssen sich die Besucherinnen und Besucher am Beginn der Andachten registrieren lassen sowie Mund-Nasenschutz tragen. Am Ende jeder Adventsvesper wird für das Aktion-Bündnis „United4Rescue – Gemeinsam retten" gesammelt, das die zivile Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer unterstützt. Mehr Infos dazu gibt es im Internet unter www.salvatorkirche.de.