Das 1.Akkordeon-Orchester Rheinhausen gastierte am vergangenen Sonntag im Volkspark im Rahmen der Open-Air-Konzerte in der Konzertmuschel.

Das Konzert begann mit dem konzertant-abwechslungsreichen Walzerzyklus „Gold und Silber“, es zogen Elefanten vorüber „A swinging safari“, es gab ein Wiedersehen mit den Comedian Harmonists.

Weiter brillierte Barbara Lange an der Klarinette bei dem Klassiker von Frank Sinatra „New York New York“.

In der Pause konnten die Zuschauer zur Erfrischung Wasser kaufen. Weiter berichtete Herr Manfred Garreis von der Kindernothilfe Duisburg über das Projekt für die Kinder in Brasilien, das durch die Spendeneinnahmen aus diesem Open-Air-Konzert gefördert werden sollte.

Bei dem Titel „You raise me up“ (Du ermutigst mich) forderte der Dirigent und Vorsitzende Norbert Schneider das Publikum auf, durch eine Spende die Kinder in Brasilien zu ermutigen, ihren Weg mit Hilfe der Kindernothilfe Duisburg zu gehen um der Gewalt und der Armut zu entkommen.

In der zweiten Konzerthälfte ging es weiter unter anderem mit brasilianischer Musik bei dem Medley „Brasilia“, dem Titel „Soul Bossa Nova“ und nicht zuletzt mit „Blue Baiao“, vorgetragen von dem Jugendensemble des Orchesters. Das Ensemble steuerte auch den „Wellerman“ bei, bei dem das Publikum kräftig einstimmte mit dem Song-typischen „Hua!“ am Ende jeder Strophe.

Und das Wetter hielt, was es gar nicht versprochen hatte: Es sollte ab ca. 16 Uhr regnen, doch getreu des kräftig vorgetragenen Titels „Walking on sunshine“ war schönstes Sommerwetter während des gesamten Konzertes !

Es gab langen Applaus für die beiden Orchestergruppen – und schließlich gab es noch die Zugabe „I will survive“ von Gloria Gaynour zu hören.

Die Ohrwürmer wird das Publikum sicher mit nach Hause genommen haben.

Die Spendeneinnahmen aus dem Konzert belaufen sich auf 583 EUR, weitere 36 EUR aus dem Wasserverkauf (das Wasser wurde von einer Spielerin gespendet). Der Verein stockt den Betrag auf 700 EUR auf. Das Geld wird nun an die Kindernothilfe Duisburg weitergeleitet zur Unterstützung des Projektes für die brasilianischen Kinder in Fortaleza.

Ein großer Dank an alle Spender und an das Orchester für das schöne Konzert !