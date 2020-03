Dr. Katja Blomberg / Dr. Julia Wallner (Hrsg.): Lynn Chadwick Biester der Zeit Lynn Chadwick Katja Strunz Hans Uhlmann; Verlag der Buchhandlung Walther König Köln 2019; 164 Seiten; ISBN: 978-3-96098-629-0

Nach 2 Stationen in Berlin ist die Ausstellung "Lynn Chadwick - Biester der Zeit Lynn Chadwick Katja Strunz Hans Uhlmann" vom 29. Februar - 26. Juli 2020 im Lehmbruck-Museum in Duisburg zu sehen.

Dies hier ist der dazugehörige Ausstellungskatalog. Chadwick, Strunz, Uhlmann - 2 Männer 1 Frau, 2 Deutsche 1 Brite - 3 Personen und doch eine vergleichbare Annäherung an Bildhauerei und Skulpturen, trotz unterschiedlicher Jahrgänge und Lebenswehe. Chadwick und Uhlmann werden dem Vergessen entrissen.

Der Ausstellungskatalog beschreibt tabellarisch die Biographien, benennt die ausgestellten Kunstwerke und bietet - wie in Ausstellungskatalogen so üblich - eine kunstwissenschaftliche Annäherung an die Exponate.

Was Aufbau und Umfang anbelangt, ist dies ein Ausstellungskatalog, wie er für dieses Genre typisch ist. Er bietet visuelle und sprachliche Informationen und bietet bei Uhlmann wie Chadwick eine Retrospektive auf Künstler die längere Zeit in der Versenkung verschwunden waren (ob zu Recht, kann der Ausstellungsbesucher bzw. Leser des Kataloges ja selbst entscheiden); ihnen wird eine interessante aktuelle Position gegenübergestellt.

Wer sich ein wenig für Kunst interessiert und mehr als eine Gedächtnisstütze in den Händen halten möchte, sollte durchaus zu dieser Lektüre greifen.