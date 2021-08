Morde vor den Toren Serms!

Mit dieser Überschrift beginnt der Flyer, der auf die Autorenlesung mit dem Erfolgsautor Dieter Ebels hinweist.

Die Lesung findet am 29. August 2021, um 19.00 Uhr in der Herz Jesu Gemeinde, Dorfstraße 119, in 47259 Duisburg-Serm statt.

Der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wenn Dieter Ebels aus seinen Büchern liest, wird es spannend, denn er versteht es, wie kaum ein anderer, seine Zuhörer und seine Leser zu fesseln.

Nach der Lesung aus dem Buch „Dionysius“, in dem ein irrsinniger Täter grauenhafte Morde beginnt, wird Dieter Ebels die Besucher zu dem kleinen Kapellchen in Serm begleiten, vor dem das erste, schrecklich zugerichtete Opfer von dem Mörder abgelegt wurde. Es darf „gegruselt“ werden.

Die Besucher werden gebeten, die geltenden Corona-Regeln zu beachten.