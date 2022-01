Der KunstraumGRÜN hat zwei Jahre bedingt durch Corona pausiert.

Doch nun findet am 18. August 2022 um 18 Uhr (Donnerstag) die Eröffnung durch

unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Bas statt. Wir freuen uns auf ihren Besuch zumal der KunstraumGRÜN 10jähriges feiert.

30 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Arbeiten open-air im Botanischen Garten Duisburg-Duissern am Kaiserberg, Schweizer Straße 24, 47058 Duisburg.

Der Park ist von 8 Uhr morgens bis zum Einbruch der Dämmerung täglich geöffnet.

Der Eintritt ist frei.

Roger Löcherbach - Bildhauer - wird wieder live vor Ort eine Holzskulptur erstellen.

Am Eröffnungsabend werden Katja & Piet für die musikalische Begleitung sorgen.

Andreas Reichert wird mit seinem mobilen Atelier im oder vor dem Botanischen Garten Duissern

stationiert sein.

Gabriella Fekete fertigt am Zelt auf der großen Wiese Zeichnungen an.

Zur Kunstausstellung erscheint wie immer ein Katalog.

18.August 2022 bis 21. August 2022 (Donnerstag bis Sonntag)

Am Sonntag um 18 Uhr endet die Ausstellung und die Künstlerinnen und Künstler fangen an abzubauen.

11 Künstler nehmen das erste Mal teil.

30 Teilnehmer werden den Besuchern Fragen beantworten.

Es gelten dann die aktuellen Corona-Regelungen.

Petra S. Anders

Ute Augustin-Kaiser

Pit Bohne

Arno Bortz

Chari-Juliane Tilhanyi ..................erstmalig dabei

Cho Arte......................................... erstmalig dabei

Chun-Lan Hermann erstmalig dabei

Magdalena Czernecka erstmalig dabei

Dreier & Hanousek........................erstmalig dabei

Andrea Fehr

Gabriella Fekete

Claudia A. Grundei

Andy Gutt erstmalig dabei

Manfred Heinze

Mauga Houba-Hausherr------------erstmalig dabei

Gert Kiessling

Renate Krupp

Roger Löcherbach

Frank Merks....................................erstmalig dabei

Andreas Reichert............................erstmalig dabei

Madalina Rotter

Dorothea Schaller

Angela Schäfer erstmalig dabei

Günter M. Schirmer

Gudrun Schuster erstmalig dabei

Claudia Sper

Angelika Stienecke

Hans-Jürgen Vorsatz

Michael Werk

Die Kunstvitrine hat für das Jahr 2022 folgende Termine:

Momentan stellt noch Claudia Sper bis Februar aus.

Vom 6. März (SO) 15 Uhr bis 17 Mai 2022 wird Petra S. Anders in der Kunstvitrine

(kleinste Galerie Duisburgs) zu sehen sein.

Vom 22. Mai 2022 (SO) 15 Uhr bis zum 31. Juli 2022 stellt Sigrid Beuting aus.

Vom 7. August 2022 (SO) 15 Uhr bis zum 23. Oktober 2022 Chari-Juliane Tilhanyi Bildhauerin.

Für die Kunstvitrine übernimmt Bärbel Bas - Bundestagspräsidentin - die Schirmherrschaft.

Wir freuen uns sehr auf ihren Besuch im Botanischen Garten Duisburg-Duissern.