„Pay What You Want” lautet am Freitag, 3. September, das Motto im Lehmbruck Museum. Wie an jedem ersten Freitag im Monat können die Besucher dann selbst entscheiden, was Ihnen der Besuch wert ist! Gleiches gilt für die Teilnahme an der öffentlichen Führung um 15 Uhr, die sich der aktuellen Ausstellung „Lehmbruck – Beuys. Alles ist Skulptur” widmet.

Für Wilhelm Lehmbruck wie für Joseph Beuys gilt: „Alles ist Skulptur”. Und: Skulptur ist das Mittel der Transformation, des Übergangs von einem Zustand in den anderen. Dem Werk beider Künstler, die am Niederrhein geboren sind und an der Kunstakademie in Düsseldorf Bildhauerei studiert haben, ist eine tragische Komponente eigen: Die Kriegserfahrung hat deutliche Spuren im Werk beider Künstler hinterlassen. Vielleicht sind es die Spuren dieser existenziellen Erfahrung, die Joseph Beuys spürte, als er zum ersten Mal die Abbildung einer Skulptur von Wilhelm Lehmbruck sah, die einen so tiefen Eindruck hinterließ, dass er daraufhin beschloss, Bildhauer zu werden.

Für die Teilnahme an der Führung gilt die sog. 3G-Regel (Teilnahme nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete). Die Teilnehmer werden gebeten, einen entsprechenden Nachweis an der Museumskasse vorzuzeigen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Besucher, die gerne an der öffentlichen Führung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich unter Tel. 0203/283 3294 oder per E-Mail an anmeldung@lehmbruckmuseum.de anzumelden.