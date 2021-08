Am Freitag, 27. August, begegnet der Gitarrist und Komponist Thorsten Töpp einem „Helden“

seiner Jugend: Er interpretiert Werke des brasilianischen Nationalkomponisten Heitor Villa‐

Lobos und tritt dazu mit eigenen Werken in den Dialog. Zu hören in der neu gestarteten

Abendmusik in St. Ludger in Neudorf.

Villa‐Lobos‐Dialoge heißt dann auch folgerichtig das Programm. „Villa‐Lobos begleitet mich schon seit meiner Jugend“, erzählt der vielseitige Musiker. Anhand ausgewählter Kompositionen des brasilianischen Meisters möchte Töpp die große Bandbreite der musikalischen Ausdrucksformen des Südamerikaners zeigen: „Wild und zart, melodisch und brutal, überschäumend und tieftraurig: kaum eine Emotion, die Villa‐Lobos´ Gitarrenmusik nicht abbildet!“, führt der Interpret aus. Auf St. Ludger freue er sich besonders, meint der Saitenkünstler: „Die Akustik ist für eine Konzertgitarre ideal!“

Das Konzert im Rahmen der Abendmusik in St. Ludger in Neudorf findet wie immer um 20 Uhr

statt. Voranmeldungen sind nicht nötig, es gelten aber die GGG‐Regeln. Der Eintritt ist frei, um

Spenden für die Künstler wird gebeten.