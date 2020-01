Nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender beginnt am 25. Januar das Jahr der Ratte. Auch in der Mercatorhalle Duisburg wird das neue Jahr eingeläutet. Am Freitag, 31. Januar, erwartet die Gäste ein buntes Festprogramm für Groß und Klein.

Zum sechsten Mal in Folge laden die Veranstalter – das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH (GFW Duisburg) und der Verein der chinesischen Wissenschaftler und Studenten in Kooperation mit der Stadt Duisburg – zu den Feierlichkeiten ein. Eintrittskarten für die Abendgala können online erworben werden unter www.chinesischesfruehlingsfest.de.

„In China kommt zum Frühlingsfest die ganze Familie zusammen und feiert über mehrere Tage den Beginn des Neujahres“, so Prof. Dr. Xiaoyan Lu, chinesische Kodirektorin des Konfuzius-Instituts. „Dabei wird gemeinsam gegessen und gefeiert, und eine große Frühlingsfestgala darf nicht fehlen. Genauso möchten wir hier in Duisburg auch feiern. Wir haben ein tolles Programm für die ganze Familie zusammengestellt!“

Ab 15 Uhr geht es los mit einem bunten Nachmittag: Kalligraphie, Kung-Fu, Teezeremonien, Kinderschminken und viele weitere Aktionen sind geplant, auch zum Mitmachen. Unter anderen beteiligen sich das Explorado Kindermuseum und das Lehmbruck Museum mit verschiedenen Aktionen. Der Eintritt ist frei.

Ab 18 Uhr beginnt die Abendgala zum Frühlingsfest. Das Ticket kostet 5 Euro, ermäßigt 2 Euro. Moderiert wird zweisprachig auf Chinesisch und Deutsch. Ein besonderes Highlight sind die Auftritte hochkarätiger Künstler aus China. Sie präsentieren Tanz und Akrobatik zum Frühlingsfest. „Das wird sicherlich atemberaubend“, freut sich Susanne Löhr, Geschäftsführerin des Konfuzius-Instituts. „Jedoch ist auch die Mischung spannend. Es werden nicht nur Profis auf der Bühne stehen, sondern auch die chinesischen Studierenden hier aus Duisburg. Sie haben in monatelanger Vorbereitung und mit viel Herzblut eigene Programmnummern vorbereitet“, so Löhr.

Das Chinesische Frühlingfest ist in diesem Jahr auch der Startschuss für weitere große China-Events in Duisburg. Im Juni kommt das Chinafest erstmalig an die Mündung von Rhein und Ruhr und im Herbst werden sich deutsche und chinesische Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen auf dem China Business und Investors Forum in Duisburg treffen. „Das Chinesische Frühlingsfest ist dieses Jahr Auftakt für das Chinajahr 2020 in Duisburg“ so OB Sören Link. „Wir freuen uns, in diesem Jahr Gastgeber dieser großen Veranstaltungen zu sein und die Beziehungen zu unseren chinesischen Partnern weiter zu vertiefen.“

Startschuss für weitere Events

GFW-Geschäftsführer Ralf Meurer sieht in der Vielzahl der gewonnenen Sponsoren und Ausstellungspartner ein weiteres Indiz für den Ausbau der deutsch-chinesischen Wirtschaftskontakte: „So wie unsere chinesischen Kooperationspartner uns auf dem Schirm haben, so interessieren sich auch immer mehr Unternehmen für die Zusammenarbeit mit Fernost. Darüber hinaus gibt es in der chinesischen Community einige Absolventen, die nach Abschluss ihres Studiums an der Universität Duisburg Essen eine berufliche Selbstständigkeit in unserer Stadt anstreben. Diese unterstützen wir als Wirtschaftsförderung beispielsweise mit unserem auf die interkulturellen Bedarfe angepassten Existenzgründungsseminar ESCID. Neben dem gemeinsamen Lernen sind es aber auch gemeinsame Festivitäten, die zu einem größeren interkulturellen Verständnis beitragen. Auch dafür ist das Chinesische Frühlingsfest ein ausgesprochen guter Anlass.“

Infos und Tickets

=> Chinesisches Frühlingsfest Duisburg am Freitag, 31. Januar, in der Mercatorhalle Duisburg im CityPalais, König-Heinrich-Platz in Stadtmitte.

=> Von 15 bis 18 Uhr: buntes Programm mit Kalligraphie, Teezeremonien, Kung-Fu und vielem mehr. Hierfür ist der Eintritt frei.

=> Um 18 Uhr beginnt die Abendgala mit einem großen Bühnenprogramm (Musik, Tanz, Akrobatik). Kartenreservierung hier, Kartenpreise: 5 Euro, ermäßigt 2 Euro.

=> Veranstalter: Konfuzius-Institut Metropole Ruhr, Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH und der Verein der chinesischen Wissenschaftler und Studenten in Kooperation mit der Stadt Duisburg.