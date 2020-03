Folgende Mitteilung erhielt ich heute (Freitag, 13.03.2020) aus dem Lehmbruck Museum:

Aufgrund der momentanen Entwicklung und der weiteren Verbreitung des Coronavirus bleibt das Lehmbruck Museum ab Samstag, den 14. März, zunächst bis zum 19. April geschlossen.

Das Lehmbruck Museum folgt damit der Entscheidung der Landesregierung, die landeseigene Kultureinrichtungen schließt und Gleiches auch für alle anderen Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen, unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft, empfiehlt.

Ministerpräsident Armin Laschet hatte am Vortag im Bundeskanzleramt an Gesprächen mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz intensiv über die Verlangsamung und Eindämmung der Ausbreitung des Virus beraten.

Bereits am Freitagmittag hat das Lehmbruck Museum alle Veranstaltungen im Monat März abgesagt, um die Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung so stark wie möglich zu verlangsamen, und war damit dem Appell der Bundeskanzlerin Merkel gefolgt, die sich für eine Absage aller öffentlicher Veranstaltungen – unabhängig von der Besucherzahl – aussprach.

Somit sind auch die weiteren landeseigenen Kultureinrichtungen (Schauspielhaus Düsseldorf, Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Kunsthaus NRW Kornelimünster) ab sofort und zunächst bis einschließlich 19. April für die Öffentlichkeit geschlossen.

Ob weitere Museen anderer Trägerschaften sich dieser Maßnahme anschließen, werden wir sehen.

Auf den Webseiten der jeweiligen Museen wird dann ein diesbezüglicher Vermerk stehen, wie jetzt zum Beispiel bereits auf der Homepage des RuhrMuseums, das schließt ebenfalls bis zum 19.04.2020.

Wer sich über das Maßnahmepaket der Landesregierung informieren möchte:

Maßnahmenpaket zur Eindämmung des Corona-Virus in NRW