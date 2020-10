Kükenflaum-Projekt der Hahnenfeder



Als sich Werner Maistrak, Friedel Lubitz, Helmut Willmeroth und Dieter Lesemann im Mai 2015 zum ersten Mal trafen, um über gemeinsames Schreiben nachzudenken, wussten sie noch nicht, was das alles einmal werden kann.

Eine der Ideen war, Geschichten aus dem alten Meiderich aufzuschreiben und zu sammeln und sie den Meiderichern irgendwie nahe zu bringen. Das geschah im Rahmen von bisher 29 Lesungen und in einer Buchreihe „Damals in Meiderich – Geschichten von gestern“, in der die ‚Hahnenfeder’, wie die vier Autoren sich nennen, nun den dritten Band herausgeben kann.

Wie schon in den ersten beiden Bänden sind es wieder 61 Geschichten mit zahlreichen Bildern, die Geschichtliches, Kindheitserinnerungen von Menschen in Meiderich und Weihnachtliches erzählen. Das Besondere aber an diesem Band ist: Es haben Meidericher Kinder mitgearbeitet!

Kinder an die Schreibfeder!

Im Rahmen ihres ‚Kükenflaum’-Prokekts hat die Hahnenfeder die 4. Klassen der Meidericher Grundschulen angeschrieben und die Viertklässler ermuntert, ihre Geschichten über Meiderich aufzuschreiben. Nahezu 40 Kinder haben mitgemacht.

Die Hahnenfeder hat die 12 interessantesten ausgesucht und sie in ihrem neuen Buch, zusammen mit einigen schönen Zeichnungen der Kinder, veröffentlicht. Dazu gab es auch eine erfolgreiche Lesung in der Kulturwerkstatt Meiderich, in der sowohl die Kinder als auch die Mitglieder der Hahnenfeder gemeinsam vor großem Publikum (Eltern, Lehrer, Geschwister, Meidericher) Geschichten vorgelesen haben.

Lesung am 31. Oktober fällt aus!

Die für 31. Oktober geplante Lesung zum nun erschienenen Band muss aufgrund der Pandemie natürlich abgesagt werden, sie wird aber später nachgeholt. Wer Interesse am Kauf eines der Bücher hat, kann sich an Dieter Lesemann wenden: Per E-Mail an dieter.lesemann@t-online.de oder telefonisch unter 0203/443100.

Aller guten Dinge sind zwar drei, die Autoren der Schreibwerksatt haben Band vier aber schon im Visier. Geschichten von damals gibt es scheinbar unendlich viele!