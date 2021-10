Dies trifft in jedem Fall auf das Konzert des 1.Akkordeon-Orchesters Rheinhausen zu.

Wieder einmal gibt das Orchester ein Wunschkonzert – diesmal nach den Wünschen der Orchesterspieler.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, was die Spieler gerne zu Gehör bringen. Eins ist sicher; sie werden Ihre Lieblingstitel mit Herzblut musizieren.

Es werden Titel zu hören sein wie Ungarischer Tanz Nr. 5, Les Miserables, Moon River, I go to Rio, Wellerman und viele andere mehr.

Damit auch alle Zuhörer das Konzert genießen können werden die Sitzplätze im Schachbrettmuster angeordnet sein. Aus diesem Grund gibt es auch dieses Jahr das Konzert wieder im Doppelpack:

Es findet am Sonntag, 31.10.2021 um 15 Uhr und um 18 Uhr in der Rheinhausen-Halle statt und kann unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen besucht werden.

Karten sind bei den Vereinsmitgliedern und an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

Gaststätte Nellen-Krause

Hochemmericher Str.2, 47226 Duisburg

Reiseecke-Lotto-Post Körner

Kronprinzenstr.11, 47229 Duisburg

Mayersche Bücherinsel

Friedrich-Alfred-Str.93, 47226 Duisburg