Nach längerer coronabedingter Pause

war es dann endlich wieder

am 19. Juni 2022 so weit.

Denn so wie wir Duisburger eben sind,

----- ››Jetzt erst recht‹‹ -----

Diese schöne langjährige Tradition soll auch in Zukunft fortgesetzt werden,

damit Künstler jeglicher Couleurs die Möglichkeit haben

ihre Kunstwerke erstellen,- ausstellen,- und anbieten zu können.

Genau gegenüber des Marktplatzes in der Kulturwerkstatt

läßt es sich zwischendurch in ruhigerer Atmosphäre bei Kaffe und Kuchen

-----relaxen.-----