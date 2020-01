Die gute Saat 2020; Christliche Schriftenverbreitung Hückeswagen 2019; rund 370 Seiten; ISBN: 978-3-89287-955-8



Die Worte der Bibel sind wie Saatkörner. Fallen sie in das Herz der Menschen, bringen sie Leben hervor, Wachstum und Früchte für Gott.

Dies hier ist ein christlicher Kalender. Er bietet für jeden Tag des Kalenderjahres ein Bibelwort sowie her persönlich gehaltene Erläuterungen. Schnickschnack wie Bilder fehlen hier völlig, denn wie heißt bei Johannes so schön?: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das war gut so.

Kalender gibt es wie Sand am Meer. Dieses Format ist schon besonders - es bietet geistige Orientierung und Stoff zum Nachdenken.