Die Coverband NACHGEMACHT begeisterte die Gäste am Samstag in der Buchholzer Gaststätte "SCHÄNKE" mit einem brillanten Live-Musik-Abend. Die aus dem Ruhrgebiet stammende Rock-Pop-Coverband "NACHGEMACHT", besteht aus fünf Personen. Es sind sehr sympathische und höfliche Bandmitglieder, die sich in den Spielpausen mit dem Publikum unterhielten und auch Musikwünsche erfüllten. Auch die respektvolle Gesprächsführung der Musiker, die mit einem höflichen und freundschaftlichen "DU" versehen war, war sehr angenehm. Mit ihrer musikalischen Gesangseinlage stellte die "COVERBAND" in der Gaststätte Schänke ihr Können unter Beweis stellten.



Die Stimmung, die aufgrund der Coverband "NACHGEMACHT" in der Schänke herrschte, war der absolute Oberkracher. Hier möchte behaupten, dass die Rock-Pop-Coverband ein Garant für stimmungsvolle LIVEMUSIK ist.





Mitglieder der Band:

ISABELL (Gesang) ANDREA (Keys & Backings) BERND (Gitarre)

HORST (Bass) THILO (Drums)



Das musikalische Unterhaltungsprogramm der Coverband "NACHGEMACHT" ist sehr Umfangreich besteht derzeit aus folgenden Songs:

AC/DC - Highway to Hell, Amy Winehouse - Valerie, Anouk - Girl, Anouk - Nobody's Wife,

Ataris - The Boys of Summer,Herbert Grönemeyer - Vollmond, Rolling Stones - Satisfaction

Tina Turner - Steamy Windows,Westernhagen - Sexy und Wir sind Helden - Nur 1 Wort

(Das ist nur eine kleine Auswahl der Songs, die sich auf der Setlist der Coverband befindet)

Steckbrief

Im Frühjahr 2012 gründeten Horst und Yasmin die "erste Generation" von nachgemacht. Aufgrund beruflicher Veränderungen musste sich die Band jedoch zum Jahresende 2012 komplett neu aufstellen. Kurze Zeit später fanden sich Thilo und Bernd für die Besetzung der Drums und der Lead-Gitarre. Wir erarbeiteten ein umfangreiches Repertoire und konnten erste Live-Erfahrungen auf privaten Veranstaltungen wie z. B. Geburtstage sammeln.

Im Frühling 2014 kam Andrea am Keyboard und im Background-Gesang dazu und machte nachtgemacht komplett.Seit Mai 2017 steht nun Isabell an der Spitze von nachgemacht, da Yasmin sich entschieden hat, auf eigenen Wunsch die Band zu verlassen um sich musikalisch neuen Herausforderungen zu stellen.

Quelle: Auszugsweise, Facebook-Homepage (nachgemachtNRW)