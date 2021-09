Am Freitag, 17. September, um 20 Uhr wird es wieder ein ungewöhnliches Orgelkonzert mit dem Organisten und Komponisten Michael Mikolaschek im Rahmen der Abendmusik an der großen Seifert-Orgel in der Kirche St. Ludger am Ludgeriplatz in Neudorf geben.

Sven Hähnchen wird die Seele der Musik in seiner Live-Malerei sichtbar machen. Es gelten die jeweils aktuellen Coronabestimmungen. Immer wieder haben sich Künstler Gedanken über die Zusammenhänge von Musik und Malerei gemacht. Leonardo da Vinci beschrieb die beiden Künste als „Schwestern“, da sie auf denselben Grundprinzipien beruhen: „Beide erstreben Harmonie: die Musik erzielt diese mit ihren Tönen und Akkorden, die Malerei mit ihren Proportionen.“ Der berühmte französische Organist Olivier Messiaen komponierte Farben und bezeichnete sich selbst als Synästhetiker.

Bei vielen Menschen ruft Musik bestimmte visuelle Bilder hervor, so auch bei dem Maler Sven Hähnchen, der sich auf die Live-Malerei spezialisiert hat. Er nennt sich selbst der „Seelen-Wanderer“. In diesem Konzert wandert die Musik der Orgel auf die Leinwand. Die Seele der Musik wird in den Farben sichtbar.

Das Konzert am kommenden Freitag in der Reihe der „Abendmusik“ findet in der Kirche St. Ludger, Ludgeriplatz 33, Neudorf, um 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Künstler wird gebeten.