Duisburg Make - up

Gewinner des 48. Fassadenwettbewerbs Make Up Duisburg wurden in der Mercatorhalle geehrt

Große Freude bei Malern und Lackierern für die Auszeichnung ihrer Arbeit

Am Dienstag, 21. September 2021, wurden den Preisträgerinnen und Preisträgern des 48. Fassadenwettbewerbs Make Up Duisburg die Siegerurkunden überreicht. Insgesamt nahmen 58 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in insgesamt fünf Kategorien teil.

Oberbürgermeister Sören Link ist begeistert von der regen Teilnahme der Duisburger Handwerksbetriebe: „Es ist schön zu sehen, dass sich der Fassadenwettbewerb im Handwerk großer Beliebtheit erfreut. Die teilnehmenden Maler und Lackierer aber auch die Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer leisten einen wichtigen Beitrag, um das Duisburger Stadtbild attraktiver und lebenswerter zu machen.“

Die drei ersten Preisträgerinnen und Preisträger der Kategorien „Gebäude mit Stuck“ und „Gebäude ohne Stuck“ konnten sich über Geldpreise im Wert von insgesamt 5.000 Euro freuen. Daneben wurden die vorderen Platzierungen der Kategorien „Wohnsiedlungen/Wohnanlagen“, „Hinterfronten/Hinterhöfe“ sowie „Sonstiges/Graffiti“ gewürdigt.

„Der Fassadenwettbewerb Make Up Duisburg hat sich zu einer echten Institution unter den Malern und Lackierern unserer Stadt entwickelt. Wir freuen uns schon jetzt auf den Wettbewerb im nächsten Jahr, für den ab sofort die Anmeldungen eingereicht werden können.“, resümiert Uwe Kluge, Geschäftsführer der den Wettbewerb veranstaltenden Duisburg Kontor GmbH.

Die Broschüren mit den Teilnahmebedingungen für den 49. Fassadenwettbewerb Make Up Duisburg liegen ab sofort in der Tourist Information (Königstr. 86, 47051 Duisburg), bei der Maler- und Lackierer-Innung, bei der Sparkasse Duisburg (Königstr. 23-25, 47051 Duisburg), in den Bürgerbüros der Stadt Duisburg sowie im Stadthaus und im Duisburger Rathaus aus. Des Weiteren sind Anmeldungen auch online auf www.duisburgkontor.de/make-up und per E-Mail an marke-ting@duisburgkontor.de möglich. Die Teilnahmefrist ist bis 31.03.2022 verlängert worden.

Weitere Informationen zu den Siegerinnen und Siegern des 48. Fassadenwettbewerbes sowie die Broschüre zum 49. Fassadenwettbewerb als Download gibt es unter www.duisburgkontor.de/make-up

Dieser Text stammt vom DuisburgKontor höchstpersönlich.